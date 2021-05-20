Вспомнил это высказывание Путин во время заседания российского организационного комитета "Победа". Глава Кремля заявил, что Россия будет защищать Сибирь – в том числе силовыми методами.
Интересно Путин хотел стать лидером Европы, но получил лицо неудачника, – российский историк Зубов
Путин пригрозил всем за попытку отобрать Сибирь
Кто-то даже публично решается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Все время нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и гарантия этого – вооруженные силы,
– пригрозил Путин.
Что известно о фразе, которую приписывают Олбрайт
- Сама бывшая госсекретарь США отрицала, что когда-либо говорила или даже думала что-то похожее про Сибирь.
- Это высказывание американскому политику приписывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
- А первой эта цитата прозвучала от режиссера Никиты Михалкова в 2005 году, он тоже сослался на Олбрайт.
- Однако доказательств, что хотя бы похожая фраза звучала от экс-госсекретаря, нет.