Вспомнил это высказывание Путин во время заседания российского организационного комитета "Победа". Глава Кремля заявил, что Россия будет защищать Сибирь – в том числе силовыми методами.

Интересно Путин хотел стать лидером Европы, но получил лицо неудачника, – российский историк Зубов

Путин пригрозил всем за попытку отобрать Сибирь

Кто-то даже публично решается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Все время нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и гарантия этого – вооруженные силы,

– пригрозил Путин.

Что известно о фразе, которую приписывают Олбрайт