Згадав це висловлювання Путін під час засідання російського організаційного комітету "Перемога". Глава Кремля заявив, що Росія захищатиме Сибір – у тому числі силовими методами.
Цікаво Путін хотів стати лідером Європи, але отримав обличчя невдахи, – російський історик Зубов
Путін пригрозив усім за спробу відібрати Сибір
Хтось навіть публічно наважується говорити, що несправедливо, нібито, що Росії належать багатства такого регіону, як Сибір, тільки одній країні. Весь час нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити – але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім, так щоб вони не могли кусатися, і гарантія цього – збройні сили,
– пригрозив Путін.
Що відомо про фразу, яку приписують Олбрайт
- Сама колишня держсекретарка США заперечувала, що колись говорила чи навіть думала щось схоже про Сибір.
- Це висловлювання американській політикині приписував секретар Радбезу Росії Микола Патрушев.
- А першою ця цитата прозвучала від режисера Микити Михалкова у 2005 році, він теж послався на Олбрайт.
- Проте доказів, що бодай схожа фраза звучала від ексдержсекретарки, немає.