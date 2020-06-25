Путин пообщается с Макроном об Украине: подробности от Кулебы
26 июня президенты России и Франции проведут видеоконференцию. Владимир Путин и Эммануэль Макрон будут обсуждать вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране.
В частности будут говорить о том, как достичь положительных сдвигов в минском процессе во время следующего саммита "нормандской четверки". Об этом во время брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина".
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Нам нужно двигаться вперед. Надеемся, что Франция будет способствовать тому, чтобы Россия также занимала конструктивную позицию относительно завершения войны и деоккупации Донбасса,
– отметил министр.
А также подчеркнул: во время последнего визита в Париж украинская делегация демонстрировала, что настроена на проведение саммита и желает достичь конструктивных договоренностей.
Переговоры в нормандском формате: что известно
- Последний раз переговоры с участием лидеров стран "нормандской четверки" состоялись 9 декабря 2019 года в Париже. Это произошло впервые с 2016 года и в третий раз в целом.
- Во время парижского саммита политики достигли ряда договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Однако Россия полноценно сих пор не выполнила ни одного из пунктов.
- Следующая встреча должна была состояться в Берлине весной 2020 года. Однако из-за ситуации с COVID-19 ее перенесли на более поздний срок.
- 30 апреля состоялась встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и России – в формате видеоконференции. Они обсудили вопросы безопасности урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными.