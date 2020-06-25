26 июня президенты России и Франции проведут видеоконференцию. Владимир Путин и Эммануэль Макрон будут обсуждать вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране.

В частности будут говорить о том, как достичь положительных сдвигов в минском процессе во время следующего саммита "нормандской четверки". Об этом во время брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина".

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Нам нужно двигаться вперед. Надеемся, что Франция будет способствовать тому, чтобы Россия также занимала конструктивную позицию относительно завершения войны и деоккупации Донбасса,

– отметил министр.

А также подчеркнул: во время последнего визита в Париж украинская делегация демонстрировала, что настроена на проведение саммита и желает достичь конструктивных договоренностей.

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