26 червня президенти Росії та Франції проведуть відеоконференцію. Володимир Путін та Еммануель Макрон обговорюватимуть питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані.

Зокрема говоритимуть про те, як досягти позитивних зрушень в мінському процесі під час наступного саміту "нормандської четвірки". Про це під час брифінгу розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає "РБК-Україна".

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Нам потрібно рухатися вперед. Сподіваємося, що Франція сприятиме тому, аби Росія також займала конструктивну позицію щодо завершення війни та деокупації Донбасу,

– зазначив міністр.

А також наголосив: під час останнього візиту до Парижу українська делегація демонструвала, що налаштована на проведення саміту та бажає досягнути конструктивних домовленостей.

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