Путін поспілкується з Макроном про Україну: подробиці від Кулеби
26 червня президенти Росії та Франції проведуть відеоконференцію. Володимир Путін та Еммануель Макрон обговорюватимуть питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані.
Зокрема говоритимуть про те, як досягти позитивних зрушень в мінському процесі під час наступного саміту "нормандської четвірки". Про це під час брифінгу розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає "РБК-Україна".
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Нам потрібно рухатися вперед. Сподіваємося, що Франція сприятиме тому, аби Росія також займала конструктивну позицію щодо завершення війни та деокупації Донбасу,
– зазначив міністр.
А також наголосив: під час останнього візиту до Парижу українська делегація демонструвала, що налаштована на проведення саміту та бажає досягнути конструктивних домовленостей.
Перемовини у нормандському форматі: що відомо
- Востаннє перемовини за участю лідерів країн "нормандської четвірки" відбулися 9 грудня 2019 року в Парижі. Це сталося вперше із 2016 року та втретє загалом.
- Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Проте Росія повноцінно досі не виконала жодного з пунктів.
- Наступна зустріч мала відбутися в Берліні весною 2020 року. Однак через ситуацію з COVID-19 її перенесли на пізніший термін.
- 30 квітня відбулася зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії – у форматі відеоконференції. Вони обговорили безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.