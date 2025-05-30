Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Ранее украинский Центр противодействия дезинформации опроверг очередную ложь россиян и отметил, что Путин 20 мая двигался по прифронтовому региону на авто.

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Кремль сделал постановку, чтобы убедить россиян

Российские государственные СМИ сообщали, что вертолет Путина якобы атаковали российские дроны, когда он впервые с начала боевых действий посетил Курскую область. Конечно же, в этом пропагандисты обвинили Украину. Однако на самом деле обстрела не было, Кремль тщательно продумал эту постановку.

Источники, приближенные к власти сообщили, что в медиа активно распространяли этот необычный эпизод, где Путин якобы идет на риск. Его показали по телевидению, в частности на телеканале "Россия-24", информацию передавал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

Постановление придумали, чтобы показать россиянам, что диктатор не боится войны. Он якобы тоже переживает обстрелы, так же как жители России часто сталкиваются с хаосом в аэропортах и атаками дронов. Пропагандисты показали, будто Владимир Путин "делит опасность" со страной.

Российское издание The Moscow Times также подтвердило, что Путин посетил Курскую область, куда якобы и направлялся на вертолете. Однако российскому диктатору во время визита обеспечили максимальную безопасность. Обстрела судна Путина "никто бы никогда не допустил".

К слову, съемки так называемой "атаки" вели не кремлевские операторы, а другие люди, в частности охранник.

Эта сцена должна была вызвать эмоцию вроде "на войне как на войне". На фоне ежедневных ударов по приграничным регионам постановка с участием Путина должна была укрепить "ощущение причастности".