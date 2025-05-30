Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Раніше український Центр протидії дезінформації спростував чергову брехню росіян та зазначив, що Путін 20 травня рухався прифронтовим регіоном на авто.

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Кремль зробив постановку, щоб переконати росіян

Російські державні ЗМІ повідомляли, що вертоліт Путіна буцімто атакували російські дрони, коли він вперше з початку бойових дій відвідав Курську область. Звичайно ж, в цьому пропагандисти звинуватили Україну. Однак насправді обстрілу не було, Кремль ретельно продумав цю постановку.

Джерела, наближені до влади повідомили, що в медіа активно поширювали цей незвичайний епізод, де Путін нібито йде на ризик. Його показали по телебаченню, зокрема на телеканалі "Росія-24", інформацію передавав командир дивізії ППО Юрій Дашкін.

Постанову вигадали, аби показати росіянам, що диктатор не боїться війни. Він нібито теж переживає обстріли, так само як жителі Росії часто стикаються з хаосом в аеропортах та атаками дронів. Пропагандисти показали, ніби Владімір Путін "ділить небезпеку" з країною.

Російське видання The Moscow Times також підтвердило, що Путін відвідав Курську область, куди нібито й прямував на гелікоптері. Однак російському диктатору під час візиту забезпечили максимальну безпеку. Обстрілу судна Путіна "ніхто б ніколи не допустив".

До слова, фільмування так званої "атаки" вели не кремлівські оператори, а інші люди, зокрема охоронець.

Ця сцена мала викликати емоцію на кшталт "на війні як на війні". На тлі щоденних ударів по прикордонних регіонах постановка за участі Путіна мала зміцнити "відчуття причетності".