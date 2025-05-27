Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Чи атакували дрони гелікоптер Путіна

Командир дивізії ППО Юрій Дашкін в ефірі телеканалу "Росія" нещодавно заявив, що Україна нібито здійснила спробу масованого удару по Курській області 20 та 21 травня. За його словами, в цей час там перебував російський диктатор Владімір Путін.

Однак, як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Путін відвідав Курську область 20 травня. Це була його перша поїздка в регіон після того, як російське міноборони відзвітувало про "повне звільнення території від ЗСУ".

При цьому про прорив Путіна через рій дронів на вертольоті повідомляють уперше,

– йдеться в публікації.

До того ж прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку очільника Кремля, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі, а кадри з кортежем транслювали всі федеральні телеканали.

Водночас у ці дні ані міністерство оборони, ані курські ЗМІ чи місцеві телеграм-канали не повідомляли про атаку безпілотників, яка за масштабами відповідала б заявам Дашкіна.

Нагадаємо, під час візиту на Курщину Владімір Путін відвідав будівництво АЕС-2 в Курчатові, де провів нараду з керівниками муніципалітетів області. Також очільник Кремля підтримав ідею створення у Курській області музею, що буде присвячений подіям 2024 – 2025 років.