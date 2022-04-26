Если власти будут меняться и Путин будет уходить в отставку, будут формироваться новые центры силы. Не обязательно кто-нибудь из них будет наследником. Таким образом, и Володин, и Медведев показывают свою преданность президенту.

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Показательная ситуация с Медведчуком

Этот лагерь "топит" за Медведчука потому, что он – кум Путина. Однако учитывать нужно только то, что говорит Песков, ведь его устами вещает хозяин Кремля.

Ситуация с Медведчуком показательна. Мы еще увидим, как погибнут все, кто был причастен к тому, что Путин допустил самую роковую ошибку в своей жизни – напал на Украину.

Теоретически обмен Медведчука возможен. Вопрос только в том, при каких условиях. Сейчас идет война, поэтому говорить пока рано. Можем с вами только смоделировать ситуацию.

Путин может "отшить" Медведчука / Фото СБУ

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Обмен Медведчука

К примеру, россияне могут захватить очередную атомную станцию и предъявить нам требование: отдайте нам Медведчука или мы вам устроим экологическую катастрофу на пол-Европы. То есть, обменять его на нашу экологическую безопасность.

Мой прогноз следующий: Путин поступит со своим кумом так, как в свое время Сталин поступил с собственным сыном Яковом Джугашвили. Когда немцы предложили советскому генсеку обменять сына на немецкого генерала, красный вождь сказал: "Я генералов на рядовых не меняю".

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