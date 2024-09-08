В начале полномасштабного вторжения России в Украину ряд государств Запада ввели санкции против российских олигархов, которые имеют связи с Кремлем. Богачи из страны-агрессора лишились возможности путешествовать. Кроме того, они потеряли большие средства из-за замораживания их активов за рубежом.

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Что положит конец власти Путина

Бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес говорит, что эти санкции, которые действуют и сегодня, могут стать ключевым фактором в уничтожении власти Путина, поскольку магнаты все больше продолжают страдать от ограничений, наложенных на них и их состояние. Это влияет на их лояльность к Кремлю.

В какой-то момент они скажут: "Я не могу посетить свою любовницу на Адриатике. Я больше не могу отправлять своих детей в школу в Лондон или Стэнфорд. Тогда я думаю, что потенциально что-то произойдет,

– предположил военный.

Ключевым способом, в который Запад может победить россиян в их войне против Украины, является изоляция их от остального мира, уверен Ходжес.

Санкции против олигархов рассматривались как разумный прием, чтобы подтолкнуть некоторых из них к борьбе с Кремлем. Однако сотни решили поддержать агрессию Путина.

Ходжес считает, что пришло время продолжать давление на Россию и ее богатых и влиятельных лиц.

Мы должны дипломатически, экономически, политически и военно изолировать Россию от остального мира. Тогда нам нужно наказывать их каждый раз, когда они что-то делают,

– подчеркнул военный.

По его словам, поражение России должно быть "нашей стратегической целью", для достижения которой нужно сделать все необходимое.

Еще одним путем, который заставит кресло под Путиным шататься, является возмущение против него собственных граждан.

В марте Путин набрал 87 процентов голосов на президентских выборах. Впрочем, если доверие к их долгосрочному лидеру начинает исчезать, изменения могут быстро произойти.

Россияне должны решить, когда им достаточно. Вы действительно не видите протестов на улицах России, как это было в Минске в Беларуси или даже в столице Ирана Тегеране. Такого вы не увидите в России. И я думаю, что в какой-то момент это изменится. Я не знаю, когда они наконец сломаются,

– сказал Ходжес.

К слову, за месяц наступления в Курской области Украина захватила больше территорий, чем Россия за почти год наступления на Востоке.