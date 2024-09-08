Несколько дней назад Владимир Путин в очередной раз заговорил о якобы готовности к переговорам, но на условиях Стамбульских документов. В СНБО оценили заявление российского диктатора.

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Разговаривать – это не о России

Так, секретарь СНБО Александр Литвиненко поставил под сомнение серьезность намерений Путина. По его убеждению, глава Кремля на самом деле не стремится садиться за стол переговоров.

Также чиновник подчеркнул, что вести диалог не присуще российской стратегической культуре. С оккупантами можно разговаривать только на языке силы.

Литвиненко отметил, что именно поэтому западные союзники должны помочь Украине, вооружив ее, одолеть Россию. Иначе, уверен секретарь СНБО, война продолжится уже на территориях других стран.

К слову, президент Зеленский отметил, что Украина готовит второй саммит мира, на котором обязательно должны присутствовать представители страны-агрессора.

Кроме того, глава государства сообщил, что имеет план победы, и планирует поделиться им с Джо Байденом.