Террористы в рясах
Не упустите Почему от победы Украины над Россией зависит судьба мира
Гебисты так упорно продвигали идею, что украинцы не будут воевать с московитами, что на определенном этапе в это поверили…
Ну, и в общем-то понятно, откуда берутся настроения и представления сторонников Московского патриархата. Эти настроения не имеют отношения к христианству, но достаточно сильны в тамошнем сообществе.
Необходимость вторгнуться в Украину в России объясняли вот такими опусами / Фото из фейсбука Петра Олещука
Российским оккупантам скармливали "пророчества" об их непобедимости / Фото из фейсбука Петра Олещука
Второй фронт тоже оказался провальным
Очевидно, что бункерный дед:
1) никаким военным способом не может предотвратить вступление в НАТО Финляндии и Швеции, ибо нет у него для этого военных ресурсов;
2) что бы он с Песковым ни говорили, но это – страшный удар по имиджу "геополитического мачо".
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Соответственно, им не остается ничего, кроме "дипломатических усилий" и активации агентуры, чтобы как-то повлиять на общественное мнение Запада. И первое, и второе – это о больших деньгах.
Фиксируйте публикации, которые сейчас массово попрут на Западе, что нельзя брать в НАТО Финляндию и Швецию. Так вы получите хороший перечень столичной агентуры.
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