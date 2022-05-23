Террористы в рясах

Кажется, я знаю, на основе каких источников бункерный дед принимал свое решение о начале "спецоперации". И Януковича не было рядом. Тот мог бы сказать, что "старцам" доверять не стоит.

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Гебисты так упорно продвигали идею, что украинцы не будут воевать с московитами, что на определенном этапе в это поверили…

Ну, и в общем-то понятно, откуда берутся настроения и представления сторонников Московского патриархата. Эти настроения не имеют отношения к христианству, но достаточно сильны в тамошнем сообществе.



Необходимость вторгнуться в Украину в России объясняли вот такими опусами / Фото из фейсбука Петра Олещука



Российским оккупантам скармливали "пророчества" об их непобедимости / Фото из фейсбука Петра Олещука

Второй фронт тоже оказался провальным

Очевидно, что бункерный дед:

1) никаким военным способом не может предотвратить вступление в НАТО Финляндии и Швеции, ибо нет у него для этого военных ресурсов;

2) что бы он с Песковым ни говорили, но это – страшный удар по имиджу "геополитического мачо".

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Соответственно, им не остается ничего, кроме "дипломатических усилий" и активации агентуры, чтобы как-то повлиять на общественное мнение Запада. И первое, и второе – это о больших деньгах.

Фиксируйте публикации, которые сейчас массово попрут на Западе, что нельзя брать в НАТО Финляндию и Швецию. Так вы получите хороший перечень столичной агентуры.

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