Терористи в рясах

Здається, я знаю, на основі яких джерел бункерний дід ухвалював своє рішення щодо початку "спецоперації". І Януковича не було поруч. Той міг би сказати, що "старцям" довіряти не дуже й варто.

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Гебісти так заповзято просували ідею, що українці не будуть воювати з московитами, що на певному етапі у це повірили…

Ну, і загалом зрозуміло, звідки беруться настрої та уявлення прихильників Московського патріархату. Ці настрої не мають стосунку до християнства, але доволі сильні у тамтешній спільноті.



Необхідність вдертися в Україну в Росії пояснювали ось такими опусами / Фото з фейсбуку Петра Олещука



Російським окупантам згодовували "пророцтва" про їхню непереможність / Фото з фейсбуку Петра Олещука

Другий фронт теж виявився провальним

Очевидно, що бункерний дід:

1) у жоден військовий спосіб не може запобігти вступу до НАТО Фінляндії та Швеції, бо немає у нього для цього військових ресурсів;

2) що би він з Пєсковим не казали, але це – страшний удар по іміджу "геополітичного мачо".

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Відповідно, їм не залишається нічого, окрім "дипломатичних зусиль" та активації агентури, аби якось вплинути на громадську думку Заходу. І перше, і друге – це про великі гроші.

Фіксуйте публікації, які зараз масово попруть на Заході, що не можна брати до НАТО Фінляндію та Швецію. Так ви одержите непоганий список московитської агентури.

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