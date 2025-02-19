Во время Валдайского форума в 2023 году российский диктатор сказал о "больших пространствах". Как пояснил 24 Каналу профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов, так глава Кремля повторил учение нацистских политиков.

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Россияне изложили свое видение мира

Термин "большие пространства", который употребил Путин, является прямым переводом из трудов нацистских ученых, таких как Карл Шмитт. Российский политик и философ Александр Дугин также использует это слово.

Фактически Путин сказал, что мир не идет к глобализации, а будет поделен между теми, кого он назвал "цивилизационными государствами". Это новая российская концепция. Они не считают себя нацией, а чем-то высшим, за это,

– заметил Питер Ельцов.

В Москве есть известный ученый Александр Филиппов, который много пишет о Карле Шмитте, чьи труды запретили преподавать после войны. Он использует одну из своих концепций, которую называют "состояние исключительности". Карл Шмитт использовал ее для оправдания захвата власти Адольфом Гитлером.

Россияне пишут об этом в своих основных журналах, книгах. Одна из книг содержит статью Путина, Медведева и Филиппова, где он открыто говорит о нацистских концепциях и делает это уважительно.

Это шокирует, потому что они делают так, одновременно обвиняя в этом Украину,

– отметил профессор по международной безопасности.

Дугин в учебнике, который утвержден для военных академий России и государственных учреждений, открыто говорит, что Гитлер совершил ошибку, напав на Советский Союз в 1941 году. Ему якобы следовало оставаться вместе со Сталиным, чтобы уничтожить то, что он назвал "цивилизацией моря, океана, Трансатлантики".

"То есть российским офицерам подают одобрительно то, что СССР должен был оставаться в союзе с нацистской Германией. Это ошеломляет и шокирует", – подытожил Питер Ельцов.

Итак, требуя от Украины "денацификации", россияне лишь пытаются оправдать свою агрессию и преступления против нашего государства.