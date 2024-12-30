Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Агентство". Одно из серьезных изменений – в списке нет Сирии. И это логично, ведь режим Асада, давнего союзника Путина, пал.

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Кого поздравил и не поздравил Путин

На сайте Кремля выложили целый список мировых лидеров, которых Путин поздравил с наступающим Новым годом. Примечательно, что он начинается с Ильхама Алиева, с которым теперь очень сложные отношения после катастрофы самолета в Актау.

Далее идут президент и премьер Армении, и только потом – Лукашенко. С Токаева начинается череда президентов Средней Азии. Орбан затесался между Лулой да Силвой и Николасом Мадуро. А Папа Римский, Александар Вучич, Реджеп Эрдоган и Сирил Рамафоса оказались рядом – в конце списка. В центре были, очевидно, наиболее весомые союзники – Моди, Си и Ким Чен Ын.

Интересно, что диктатор КНДР впервые вошел в этот список официально.

Появление Ким Чен Ына в списке тех, кого поздравил Путин в этом году, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль перестал скрывать дружбу президента России и лидера КНДР,

– считают медийщики.

Также в списке появились лидеры Монголии, Эфиопии и Мьянмы. Всего в списке 26 государств – в прошлом году было 24.

Трампа там нет. Как и Роберта Фицо. Правда, относительно последнего Песков заметил: Путин поздравил премьер-министра Словакии.

В целом список интересен, учитывая то, кого Путин видит своим союзником. И забавно, что список фамилий подан под официальной формулировкой "Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим, 2025 годом руководителей ряда государств". Но Рождество уже прошло пять дней назад.