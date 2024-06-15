Однако Путин прежде всего желает, чтобы украинские войска оставили территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. И что Украина должна объявить о своем нейтральном статусе неприсоединения к НАТО, а западные страны должны отменить санкции против российской федерации. Ну и, конечно должна состояться та самая "демилитаризация и денацификация Украины", о которой он говорит еще с 2022.

Смотрите также Минобороны России становится эффективнее: результаты первого месяца работы Белоусова

Путин впервые признал, для чего ему нужны Запорожье и Херсон

Путин и его пропагандисты даже не скрывают, что не ожидают согласования с их предложениями. Более того, Путин даже не скрывает, для чего ему нужны оккупированные территории Украины на юге нашего государства.

Он подчеркивает, что был готов согласиться на суверенитет Украины над Херсонской и Запорожской областями нашей страны, если бы ему позволили сохранить сухопутный коридор в оккупированный и аннексированный Крым.

То есть фактически он признает, что точка зрения населения Херсонской и Запорожской областей, на территории которых был проведен очередной лживый "референдум", не имеет для него никакого значения. Что эти территории исключительно являются суходолом к Крыму.

А сам Крым, как мы знаем, исключительно является плацдармом для дальнейших наступлений на Украину и дестабилизации ситуации в Черном море.

Россия раскрыла свой секрет: для чего Путин на самом деле предложил "переговоры"

... Сам факт того, что Путин пытается сигнализировать Западу, что он готов удовлетворить этой территорией, которую он уже оккупировал и не будет претендовать в дальнейшем на всю остальную территорию Украины (и это будет не приостановление конфликта, а его окончательное завершение) говорит, что мы на правильном пути с точки зрения давления на бандитское руководство Российской Федерации и на больное шовинистическим вирусом население этой самой Федерации, которое готово на любые жертвы ради восстановления своей империи.

То есть все же есть определенный уровень опасения и жертв, где отвага россиян заканчивается и уступает обычному криминальному инстинкту – "оставьте нам хотя бы то, что мы уже украли".

Такие предложения, обычно, возникают именно после того, как в Кремле по крайней мере начинают осознавать ограниченность собственных ресурсов для дальнейшего хода боевых действий. Они ищут возможности выйти из войны по крайней мере сейчас, сохраняя свое зловещее лицо.

Если не перед собственными соотечественниками, которых вообще Путин за людей не считает, так по крайней мере из-за желания сохранить лицо перед элитами, которые могут решить, что этот "царь" уже не способен выполнять их прихоти и можно подумать о новом.

Именно этого может опасаться Владимир Путин в последующие годы российско-украинской войны. И вот поэтому сейчас он пытается выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Мы прекрасно понимаем, что никто ни в Украине, ни в цивилизованном мире никогда не согласится с пересмотром самих норм международного права. Я представляю себе западных политиков, и не только западных, которые будут предлагать перемирие на линии соприкосновений. Однако согласиться с тем, что Россия имеет право на украинские территории по их административным границам – это фактически открыть такой ящик Пандоры который уже никто никогда в 21-м веке не закроет. Это одобрить право одного государства присваивать себе территории другого с помощью силы.

Как на самом деле можно закончить войну

Итак, нужно и в дальнейшем действовать по уничтожению российского военного экономического потенциала, бить по российским объектам на территории Российской Федерации, вводить новые экономические санкции против России, которые должны привести к дегенерации ее экономики и тотальной бедности жителей страны-агрессора.

Нужно создавать для Российской элиты такие условия, которые убедят их, что они никогда уже не вернутся к нормальной жизни.

А еще нужно лишать их надежды, что они смогут закончить войну на своих условиях и убеждать их в том, что они слабее запада и должны знать свое место.

Эти бандиты понимают только силу и жесткое давление. Никаких реальный переговоров они не желают. А то, что они уже фактически определяют определенные уступки для таких переговоров говорит, что банда напугана. Когда банда напугана – ее нужно пугать дальше.