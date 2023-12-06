Путин прибыл в ОАЭ, а дальше поедет в Саудовскую Аравию: война в Украине – одна из тем визита

6 декабря Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом страны – шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном, который называет россиянина своим "дорогим другом". Затем глава Кремля планирует визит в Саудовскую Аравию, где будет иметь личную встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

В СМИ рассказали о мотивах зарубежного турне Путина, а также о первых деталях его хода.

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О чем будет говорить глава Кремля в ОАЭ

Глава Кремля, уже приземлившийся в Абу-Даби и встретившийся с шейхом ОАЭ, заявил, что отношения стран находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует обсудить со своим "другом" такие вопросы, как нефть, ОПЕК, конфликт между Израилем и Газой, а также войну в Украине.

: ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти, созданная нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Состоит из 23 стран. На прошлой неделе ОПЕК согласилась на добровольное сокращение поставок на общую сумму около 2,2 миллионов баррелей в день. Снижения, как правило, проводять для того, чтобы цены оставались высокими.

Известно, что отношения между государствами после февраля 2022 действительно "укрепились".

Так, в год начала войны товарооборот между странами увеличился на 67,6 процентов. Путин говорит, что в 2023 году он вырос еще больше.

По данным США ОАЭ – среди государств, поставлявших России товары двойного назначения в обход экспортного контроля.

Кроме того, ООН стала рынком номер один для российских алмазов на фоне санкций ЕС и США.

Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не ратифицировали Римский устав. Это означает, что, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за причастность к похищению детей из Украины во время войны, обе страны не обязаны его задерживать.

В СМИ подчеркнули, что визит Путина состоялся во время патрулирования вооруженной полицией ООН части Дубайского Экспо-Сити, которая сейчас считается международной территорией для переговоров, что снова указывает на широкие деловые связи Эмиратов с Россией, значительно выросшие с тех пор, как Запад ввел суровые санкции против Москвы.

Тем временем украинцы, проживающие в Дубае, возмущены пребыванием Путина в ОАЭ.

Чрезвычайно досадно видеть, как мир относится к военным преступникам, потому что он, на мой взгляд, таков,

– так на прибытие кремлевца отреагировала сотрудница украинского павильона Cop28 Маргарита Богданова.

: На днях в Дубае проходит конференция ООН по изменению климата COP28, которая стартовала 30 ноября.

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Путин и Саудовская Аравия

После переговоров в Абу-Даби Путин намерен "заскочить" в Саудовскую Аравию. Там в разговоре с тамошним принцем он хочет также поговорить о нефтяных рынках, о войне между Израилем и боевиками ХАМАС, ситуации в Сирии и Йемене и Украине.

Как отмечают медиа, и саудовский принц, и российский диктатор стремятся к одному – высоким ценам на нефть.

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Поездка российского президента в ОАЭ и Саудовскую Аравию – четвертое заграничное путешествие за последние два месяца. До этого Путин уже побывал в Кыргызстане, Казахстане и Китае.

Известно, что президент Бразилии готовит для главы Кремля очередной выход в свет. Он пригласил того на саммит G-20 хотя для Путина существует угроза быть арестованным. Ведь Бразилия – подписант Римского устава.