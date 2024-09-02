Когда стало известно о намерениях главы Кремля посетить Монголию, суд в Гааге призвал Улан-Батор выполнить свой долг и реализовать ордер на арест военного преступника Путина.
Смотрите также Решил заискивать перед Си Цзиньпином: Путин сделал неожиданное признание о своих внуках
В Кремле уверены в безнаказанности для Путина
В Москве тем временем не имеют никаких опасений, что их лидера могут задержать во время международного визита.
У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями Международного уголовного суда,
– заявил Песков в комментарии СМИ.
Ранее представитель Путина говорил о том, что Москва и Улан-Батор имеют хорошие отношения и все детали поездки тщательно спланированы. В СМИ писали, что российский диктатор получил "гарантии", что ареста не будет.
Отметим, что в МУС предупредили Монголию, что в случае невыполнения ею ордера на арест Путина Ассамблея государств-участников может "принять любые меры, которые сочтет уместными".
В МИД Украины выразили надежду, что Монголия передаст Путина в руки правосудия.