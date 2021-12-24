Неожиданно для всей Европы в Кремле вдруг заявили, что в кризисе виновата Украина. Российский "Газпром" якобы выполняет все свои обязательства и вопросы не к нему.

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Почему выросли цены на газ

Цена на газ на европейских биржах подскочила аж до отметки в 2 200 долларов за тысячу кубометров. Это рекордная цена с начала 2021 года. Причин у такой скачки 2, уверяют эксперты.

Во-первых, российский "Газпром" резко прекратил прокачку газа в Германию через газопровод "Ямал – Европа". Это напрямую связано с тем, что немного раньше началась закачка технического газа во вторую нитку "Северного потока-2".

Казалось бы, проект Владимира Путина близиться к запуску, но Министерство экономики Германии в тот же день заявило, что в ближайшие пару месяцев они не надеются на запуск трубы, ведь есть еще целый ряд нерешенных юридических вопросов.

В самом "Газпроме" заявили, что они выполняют все контракты, а остановка газопровода "Ямал – Европа" – это их личное дело.

По логике "Газпрома", это европейцы сами не хотят заказывать газ, а потому и переплачивают. Абсурд чистой воды. Но этот абсурд тут же подхватил и Путин на сегодняшней пресс-конференции. Мол, глупые европейцы сами виноваты, что проспали поставки.

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Ну и во-вторых, цены растут из-за скопления российских войск на украинской границе. Многие европейские потребители просто боятся, что в какой-то момент Россия нападет на Украину и поставки через украинскую ГТС прекратятся.

Эта паника также не может не отражаться на поведении биржи.

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Это уже нешуточный кризис, ведь во многих странах Европы рассматривается вероятность того, что фабрики вынуждено остановят свою работу, чтобы газа хватало простому населению на обогрев домов.

К тому же, например в Великобритании, уже допускают веерные отключения электроэнергии из-за дефицита газа.

На "Северный поток-2" уже не сильно надеются и в самой Германии из-за постоянного давления США.

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид еще раз подчеркнула, что это политический проект Путина, который нанесет еще больший ущерб энергобезопасности Европы и нынешнее правительство ФРГ с этим частично соглашается.

Но США не просто давят, а и пытаются исправить ситуацию в Европе. Прямо сейчас они ведут переговоры по увеличению поставок сжиженного газа.

Танкеры, которые везли газ в Азию, прямо в море инструктируют разворачиваться и переправлять поставки в Европу. Но и этого мало.

Путин придумал басни о причинах кризиса

Пока Европа ищет выход, Путин придумал новые басни о причинах газового кризиса. По словам главы Кремля, он возник из-за того, что европейцы жадные. Мол, многие поставщики стали продавать увеличенные объемы газа в Азию из-за того, что европейцы отказались платить им больше.



Путин придумал новые басни / Фото Getty Images

Но самая абсурдная причина кризиса, которую озвучил Путин – это Украина. Оказывается, сначала Европа выкачала весь дешевый газ из украинских хранилищ, а теперь втихаря от всего мира поставляет большие объемы газа обратно в Украину и именно из-за этого цены так взлетели.

Но Европа настолько предана Украине, что продолжает снабжать нас газом себе же в ущерб. Очевидно, что это какой-то маразм.

Пока только Польша и страны Балтии требуют от ЕС наконец наказать российский "Газпром" за газовый шантаж, а в Еврокомиссии идут разбирательства. Но виноват Кремль или нет – цены на газ продолжают расти.