Демонстрирует, что он хозяин, а Лукашенко на коленях, – Латушко о визите Путина в Беларусь

Поздно ночью 23 апреля в Минск прилетел Владимир Путин. С ним также был новоназначенный министр обороны России. Визит российского диктатора был необъявленным.

Путину традиционно устроили теплую встречу. В то же время цель его приезда может быть настораживающей для Украины. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко.

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Самолет Владимира Путина приземлился в Минске ночью. В аэропорту его, конечно же, встречу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кажется, своим неанонсированным приездом в Минск Путин демонстрирует, что он там хозяин, а его холоп – это Лукашенко. Он показывает, что контролирует эту территорию, а Лукашенко прямо заявил, что это "родная земля" для Путина. То есть даже на словах отдает территорию Беларуси в распоряжение Путину. Даже факт встречи в аэропорту – это нарушение протокола. Такого в дипломатической практике не бывает, что "президент" еду в аэропорт, чтобы встретить другого,

– отметил Павел Латушко.

Усиление пророссийских генералов в Беларуси

Однако возможны и другие, более важные причины приезда Владимир Путина. Так, за последнее время в Беларуси происходит усиление блока пророссийских генералов. В частности, говорится о генерале Николае Карпенкове – заместителе министра внутренних дел Беларуси, а также командующего внутренними войсками Беларуси. Он уже создал около 12 пророссийских спецподразделений во всех крупных городах Беларуси.

"Фактически Путин через этого человека может иметь определенный рычаг контроля уже и за внутренней политикой в стране. Ранее мы говорили, что Лукашенко полностью отдал внешнюю и военную политику, а теперь это переходит границу и внутренней политики", – отметил Латушко.

Белорусский оппозиционер также отметил другую важную замену в военном руководстве Беларуси, которое может быть связано с последним визитом Лукашенко в Москву. Ведь сразу после возвращения он уволил генерала Виктора Гулевича – начальника генерального штаба Беларуси.

Гулевич был склонен к тому, чтобы не использовать вооруженные силы Беларуси в войне против Украины. И вот за несколько часов до приезда Путина, Лукашенко назначил начальником генштаба Павла Муравейко, который известен своей агрессивной риторикой. Он несколько месяцев назад на международном мероприятии заявил, что у них есть право "прорубить" Сувальский коридор через территорию Литвы, используя оружие",

– отметил Латушко.

К слову, в 2022 году Муравейко заявил, что Беларусь де-факто участвует в так называемой "специальной военной операции".

"Все это направлено на то, чтобы сорвать переговоры в Швейцарии, продемонстрировать, что якобы Беларусь снова могут использовать для агрессии в отношении Украины. Или это просто ИПСО, или это реальная подготовка действия – пока рано говорить. Но это все демонстрация Путина, что он эту территорию контролирует и может использовать, когда захочет, а Лукашенко уже стоит на коленях и готов выполнять его волю", – подчеркнул Латушко.

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