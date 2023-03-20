Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, до этого Путин никуда не собирался ехать, поэтому решение об этих визитах приняли спонтанно, чтобы показать: диктатор не скрылся в бункере.

Читайте также Путин не поехал бы в Мариуполь, а его двойник не стоит внимания ВСУ, – военный эксперт

Спонтанные поездки Путина в Крым и Мариуполь

Галлямов отметил, что эти визиты связаны с невыгодным для диктатора контекстом, который сложился после того, как Международный уголовный суд 18 марта выдал ордер на арест Путина за незаконные действия относительно депортации украинских детей.

"У Путина был запланированный отдых, он никуда не собирался. Да, у него должно было состояться совещание по вопросам развития Крыма. Он из своего кабинета должен был 10 минут поговорить с компьютера. Путин наедине с компьютером – не впечатляющая картинка", – считает он.

Российский политолог подчеркнул, что международное сообщество нанесло мощный удар по диктатору, поэтому он не мог себе позволить "залечь на дно".

Поэтому срочно пришлось что-то придумать, чтобы продемонстрировать: президент России не испугался, он столь же активен и не скрылся в бункере. Требовалась просто телевизионная картинка,

– заметил Галлямов.

По его мнению, именно поэтому за одну ночь приняли решение ехать в Крым и Мариуполь, нашли объекты, которые не стыдно будет показать по телевизору, поэтому получилась такая неуклюжая картина.

Галлямов о визитах Путина в Крым и Мариуполь: смотрите видео

Планирует ли диктатор еще подобные визиты

Аббас Галлямов убежден, что Путин будет продолжать время от времени устраивать подобные поездки. Хотя он не хочет заниматься этим, но понимает, что это нужно.

"Количество поездок по регионам у него очень упало. Видно, что он не хочет этим заниматься. С другой стороны, президент, который спрятался в бункере, производит плохое впечатление на аудиторию. Совершенно замкнуться и не выходить на связь он себе не может позволить себе ", – добавил политолог.

Путин посетил Крым и Мариуполь: что известно