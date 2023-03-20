Протокол безопасности не позволил бы выполнить подобное действие настоящему Путину. Он бы не попал в боевой радиус наших средств поражения. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Очередной двойник нам не интересен

По словам военного эксперта, в Мариуполе однозначно не был настоящий Путин. "Хотя большой вопрос, в какой степени настоящий тот, который в 2000 году становился президентом России", – акцентирует Свитан.

Так называемый основной Путин, продолжает он, точно не попал бы на линию фронта. А она у россиян уже в глубине до 150 километров, учитывая наши средства. А поездка двойников, тройников или еще кого-то для нас не имеет никакого значения.

Мы по нему даже не пытались отработать. Скорее всего, еще и был слив информации, что это будет не настоящий Путин, чтобы даже не беспокоились некоторые наши спецслужбы,

– утверждает Свитан.

И очень грамотно сделали, уверяет полковник запаса ВСУ, что не нанесли удар и не начали гоняться за очередным двойником. Дело в том, что любые подобные действия приводят к разоблачению нашей агентуры, поэтому игнорирование визита позволило избежать этого.

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