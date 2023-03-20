Протокол безпеки не дозволив би виконати подібну дію справжньому Путіну. Він би не потрапив до бойового радіуса наших засобів ураження. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
До теми Путін жодного разу не був у Донецьку: що означає жест з візитом у Маріуполь
Черговий двійник нам не цікавий
За словами військового експерта, у Маріуполі однозначно не був справжній Путін. "Хоча велике питання, якою мірою справжній той, який у 200 році ставав президентом Росії", – акцентує Світан.
Так званий основний Путін, продовжує він, точно не потрапив би на лінію фронту. А вона в росіян вже в глибині до 150 кілометрів, з огляду на наші засоби. Натомість поїздка двійників, трійників чи ще когось для нас не має жодного значення
Ми по ньому навіть не намагалися відпрацювати. Найімовірніше, ще й був злив інформації, що це буде не справжній Путін, аби навіть не переймалися деякі наші спецслужби,
– стверджує Світан.
І дуже грамотно зробили, запевняє полковник запасу ЗСУ, що не завдали удару й не почали ганятися за черговим двійником. Річ у тім, що будь-які подібні дії призводять до викриття нашої агентури, тож ігнорування візиту дозволило уникнути цього.
Світан про те, чому ЗСУ не вдарили по Путіну у Маріуполі: дивіться відео
Ліквідація диктатора спричинила б хаос
- Політолог Ігор Чаленко наголошує, що є не лише військові потреби, а й дипломатичний фронт. Безумовно, ми хочемо розвалу Росії, поділу її на безпечні частини, які могли б співіснувати у мирі й не завдавати загроз Україні та світові. Водночас зараз багато країн хочуть продовжувати діалог безпосередньо з Путіним як з очільником ядерної держави. Усі бояться ядерної зброї та наслідків її застосування.
- За словами Чаленка, ліквідація Путіна у цих умовах могла б спричинити неконтрольований хаос. Західні країни зараз контролюють ескалацію таким чином, аби не дати можливості Росії застосувати ядерну зброю. Подібні кроки могли б внести певні корективи у такі плани.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважує, що сьогодні є інший сценарій, який прописаний Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Диктатор зафіксував усі свої воєнні злочини, тож понесе неминучу відповідальність за скоєне.