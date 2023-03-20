Протокол безпеки не дозволив би виконати подібну дію справжньому Путіну. Він би не потрапив до бойового радіуса наших засобів ураження. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Черговий двійник нам не цікавий

За словами військового експерта, у Маріуполі однозначно не був справжній Путін. "Хоча велике питання, якою мірою справжній той, який у 200 році ставав президентом Росії", – акцентує Світан.

Так званий основний Путін, продовжує він, точно не потрапив би на лінію фронту. А вона в росіян вже в глибині до 150 кілометрів, з огляду на наші засоби. Натомість поїздка двійників, трійників чи ще когось для нас не має жодного значення

Ми по ньому навіть не намагалися відпрацювати. Найімовірніше, ще й був злив інформації, що це буде не справжній Путін, аби навіть не переймалися деякі наші спецслужби,

– стверджує Світан.

І дуже грамотно зробили, запевняє полковник запасу ЗСУ, що не завдали удару й не почали ганятися за черговим двійником. Річ у тім, що будь-які подібні дії призводять до викриття нашої агентури, тож ігнорування візиту дозволило уникнути цього.

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