Потрібно розуміти, що є не лише військові потреби, а й дипломатичний фронт. Про це 24 Каналу сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігори Чаленко.

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Ліквідація диктатора спричинила б хаос

Як відзначає Чаленко, є певна конструкція у світі. Безумовно, ми хочемо розвалу Росії, поділу її на безпечні частини, які могли б співіснувати у мирі й не завдавати загроз Україні та світові. Водночас зараз багато країн хочуть продовжувати діалог безпосередньо з Путіним як з очільником ядерної держави. Усі бояться ядерної зброї та наслідків її застосування.

Ліквідація Путіна у цих умовах могла б спричинити неконтрольований хаос. Західні країни зараз контролюють ескалацію таким чином, аби не дати можливості Росії застосувати ядерну зброю. Подібні кроки могли б внести певні корективи у такі плани,

– припускає політолог.

Звісно, Путін є злочинцем, і на нього чекає покарання. Я думаю, що все-таки буде створено окремий міжнародний кримінальний трибунал, який буде займатися воєнними злочинами Росії. Там Путін разом зі своїм оточенням й ті, хто вчиняв злочини проти України, отримають законне покарання", – наголошує Чаленко.

Путін відповість за усі злочини

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважує, що сьогодні є інший сценарій, який прописаний Міжнародним кримінальним судом. Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального марафону.

Путін попрощався з Кримом та Маріуполем. Він зафіксував свою участь в усіх воєнних злочинах. Це непогано,

– зазначає Подоляк.

Подоляк зауважує, що з точки зору ньюзмейкерства у візиті нічого немає. Для нас, для ходу війни, для пропагандистських пропагандистських наративів – це немає ніякого значення.

"Після року війни росіяни розуміють, що це не те, що вони хотіли побачити. Вони хотіли побачити цього суб'єкта, який через три дні маршує по Хрещатику. сьогодні він маршує по Маріуполю, очікуючи на можливість помарширувати по Гаазі", – констатував радник ОП.

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Що означає візит