Следует понимать, что есть не только военные нужды, но и дипломатический фронт. Об этом 24 Канала сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игори Чаленко.

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Ликвидация диктатора спровоцровала бы хаос

Как отмечает Чаленко, существует определенная конструкция в мире. Безусловно, мы хотим развала России, разделения ее на безопасные части, которые могли бы сосуществовать в мире и не представлять угрозы Украине и миру. В то же время, сейчас многие страны хотят продолжать диалог непосредственно с Путиным как с главой ядерного государства. Все боятся ядерного оружия и последствий его применения.

Ликвидация Путина в этих условиях могла бы вызвать неконтролируемый хаос. Западные страны сейчас контролируют эскалацию таким образом, чтобы не дать возможности России применить ядерное оружие. Подобные шаги могли бы внести определенные коррективы в такие планы,

– предполагает политолог.

Конечно, Путин является преступником, и его ждет наказание. "Я думаю, что все-таки будет создан отдельный международный уголовный трибунал, занимающийся военными преступлениями России. Там Путин вместе со своим окружением и те, кто совершал преступления против Украины, получат законное наказание", – отмечает Чаленко.

Путин ответит за все преступления

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что сегодня есть другой сценарий, прописанный Международным уголовным судом. Об этом он сказал в эфире общенационального марафона.

Путин простился с Крымом и Мариуполем. Он зафиксировал свое участие во всех военных преступлениях. Это неплохо,

– отмечает Подоляк.

Подоляк отмечает, что с точки зрения ньюзмейкерства в визите ничего нет. Для нас, для хода войны, для пропагандистских нарративов – это не имеет значения.

"После года войны россияне понимают, что это не то, что они хотели увидеть. Они хотели увидеть этого субъекта, который через три дня марширует по Крещатику. Сегодня он марширует по Мариуполю, ожидая возможности помаршировать по Гааге", – констатировал советник ОП.

Путин приехал на место преступления: смотрите видео

Что означает визит