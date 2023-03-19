Следует понимать, что есть не только военные нужды, но и дипломатический фронт. Об этом 24 Канала сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игори Чаленко.
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Ликвидация диктатора спровоцровала бы хаос
Как отмечает Чаленко, существует определенная конструкция в мире. Безусловно, мы хотим развала России, разделения ее на безопасные части, которые могли бы сосуществовать в мире и не представлять угрозы Украине и миру. В то же время, сейчас многие страны хотят продолжать диалог непосредственно с Путиным как с главой ядерного государства. Все боятся ядерного оружия и последствий его применения.
Ликвидация Путина в этих условиях могла бы вызвать неконтролируемый хаос. Западные страны сейчас контролируют эскалацию таким образом, чтобы не дать возможности России применить ядерное оружие. Подобные шаги могли бы внести определенные коррективы в такие планы,
– предполагает политолог.
Конечно, Путин является преступником, и его ждет наказание. "Я думаю, что все-таки будет создан отдельный международный уголовный трибунал, занимающийся военными преступлениями России. Там Путин вместе со своим окружением и те, кто совершал преступления против Украины, получат законное наказание", – отмечает Чаленко.
Путин ответит за все преступления
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что сегодня есть другой сценарий, прописанный Международным уголовным судом. Об этом он сказал в эфире общенационального марафона.
Путин простился с Крымом и Мариуполем. Он зафиксировал свое участие во всех военных преступлениях. Это неплохо,
– отмечает Подоляк.
Подоляк отмечает, что с точки зрения ньюзмейкерства в визите ничего нет. Для нас, для хода войны, для пропагандистских нарративов – это не имеет значения.
"После года войны россияне понимают, что это не то, что они хотели увидеть. Они хотели увидеть этого субъекта, который через три дня марширует по Крещатику. Сегодня он марширует по Мариуполю, ожидая возможности помаршировать по Гааге", – констатировал советник ОП.
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Что означает визит
- По мнению президента Мариупольского телевидения Николая Осиченко, визит диктатора в Мариуполь является демонстративным жестом. Путин показывает сухопутный коридор, который ему важен.
- Кроме того, это плохой колокольчик для дончан. Путин и его войска будут зубами цепляться за Мариуполь. По словам президента местного телевидения, там они будут воевать до последнего россиянина, там будет важнейшая битва этой войны. "Когда Путин потеряет Мариуполь – он потеряет все. Внутри его государства начнутся процессы, которых он очень давно боится", – утверждает Осиченко.
- Так, Донецк может стать следующим "жестом доброй воли" для Путина. Удерживать такую линию столкновения ему очень трудно. Самая боеспособная сила – это зеки ПВК "Вагнер", а они заканчиваются. Поэтому, вероятно, оккупанты будут прижиматься.
- Символично, что Путин заехал в здание, где планировали делать трибунал над азовцами, которых обменяли на его кума. Многие мариупольцы единодушно говорят, что трибунал над военными преступниками должен быть именно в Мариуполе.
- Осиченко отмечает: Мариуполь является квинтэссенцией того, что Россия долгое время делает в нашем государстве. Уже 9 лет гибнут наши люди, наши военные. Именно в том здании, я очень надеюсь, мы проведем суд", – подытожил президент мариупольского телевидения.