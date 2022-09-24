Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, удар по черноморскому флоту станет более чем значительным ответом на применение россией ядерного оружия.

Читайте также Фактор давления: решится ли россия применить ядерное оружие после "референдумов"

Какова вероятность использования путиным ядерного оружия

Попович отметил, что применение ядерного оружия в любом виде – 3 килотонна, 5 килотонн или 100 килотонн – станет эскалацией самого высокого уровня. Сейчас невозможно предсказать, как все потом пойдет.

Вероятность использования ядерного оружия со стороны путина – это 50 на 50,

– считает он.

То есть, подчеркнул военный обозреватель, путин может либо применить ядерное оружие, либо нет. Вероятность его использования не имеет смысла высчитывать.

Равноценно ли будет уничтожить черноморский флот

Попович прокомментировал заявление Бена Ходжеса о том, что на применение россией ядерного оружия в Украине США отреагируют ударом по черноморскому флоту. По его мнению, все будет зависеть от того, каким будет удар.

Если это будет пробный удар боеприпасом мощностью 1, 2 или 3 килотонна где-то в какой-то местности, такой демонстративный, то более чем весомым будет ответ в виде уничтожения черноморского флота,

– сказал военный обозреватель.

В то же время, он отметил, что черноморский флот россии может быть уничтожен и не ядерными средствами.

Угрозы путина миру ядерным оружием: что известно

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Вас может заинтересовать – будет ли ядерный шантаж россии роковым: смотрите видео