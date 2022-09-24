Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, удар по чорноморському флоту стане більш ніж вагомою відповіддю на застосування росією ядерної зброї.

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Яка ймовірність використання путіним ядерної зброї

Попович зазначив, що застосування ядерної зброї у будь-якому вигляді – 3 кілотонни, 5 кілотонн чи 100 кілотонн – стане ескалацією найвищого рівня. Зараз неможливо передбачити, як потім усе піде.

Ймовірність використання ядерної зброї з боку путіна – це 50 на 50,

– вважає він.

Тобто, наголосив військовий оглядач, путін може або застосувати ядерну зброю, або ні. Ймовірність її використання нема сенсу вираховувати.

Чи рівноцінно буде знищити чорноморський флот

Попович прокоментував заяву Бена Ходжеса про те, що на застосування росією ядерної зброї в Україні США відреагують ударом по чорноморському флоту. На його думку, все буде залежати від того, яким буде удар.

Якщо це буде пробний удар боєприпасом потужністю 1, 2 чи 3 кілотонни десь в якійсь місцевості, такий демонстративний, то більш ніж вагомою буде відповідь у вигляді знищення чорноморського флоту,

– сказав військовий оглядач.

Водночас він зауважив, що чорноморський флот росії може бути знищений і не ядерними засобами.

Погрози путіна світу ядерною зброєю: що відомо

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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