27 ноября Владимир Путин провел в Северодвинске совещание по вопросам развития Военно-морского флота России. Диктатор приказал модернизировать вооружение подводных лодок для выполнения задач в любой точке Мирового океана.

Военное совещание состоялось после церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке "Пермь", которая должна войти в состав Тихоокеанского флота, сообщают российские СМИ. Диктатор заявил, что надводные и подводные силы страны мусять обладать мощным вооружением для поражения стратегических объектов противника.

Какие планы у Путина

По словам главы Кремля, характер морских сражений существенно меняется, поэтому строительство новых подводных лодок требует постоянного совершенствования характеристик дальнобойного оружия и противокорабельных ракет.

Необходимо обладать серьезным ударным потенциалом, чтобы эффективно сдерживать морскую группировку противника и поражать его стратегические объекты,

– заявил Путин.

Он подчеркнул, что модернизация вооружения должна обеспечить российскому флоту возможность выполнять боевые миссии в любом районе планеты. Для достижения этой цели диктатор также призвал привлекать в оборонный сектор высокотехнологичный частный бизнес.

Новые угрозы Кремля прозвучали на фоне расширения географии ударов по российскому флоту далеко за пределами Черного моря. В частности, 21 ноября в Финском заливе было атаковано сухогрузное судно "Sparta II", а уже 22 ноября у берегов Ливии под удар попали два российских судна, в том числе корвет "Меркурий", ответственность за поражение которого взяла на себя Украина.

Ранее глава Кремля уже заявлял о готовности вести морское противостояние в любых акваториях, допуская действия своего флота в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

К слову, ранее диктатор также угрожал Украине ответными ударами из-за систематических атаки на нефтеперерабатывающие предприятия.