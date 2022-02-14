Прогнозы The Washington Post – не слишком оптимистичны. Мол, мир с ужасом будет наблюдать за потенциальным вторжением России в Украину, но только наблюдать.

Важно США обещают помочь Украине противостоять России в случае вторжения

Украинцы будут сопротивляться, – WP

Издание отмечает, что Путин может выиграть начальную фазу войны, но после этого столкнется с проблемами. Мол, в таком случае Кремлю и его "прихвостням" в Украине придется отчаянно стараться контролировать страну, граждане которой выступают против России.

Если бы только 10% из 40-миллионного населения Украины решили активно противостоять оккупации, они бы смогли оказать мощное сопротивление,

– подчеркнули в СМИ.

В то же время там говорят и о серьезных последствиях для России в случае вторжения в Украину. Мол, пока Путин будет сдерживать сопротивление украинцев, российская экономика будет нести немалые убытки из-за санкций, а политические лидеры и олигархи государства-агрессора фактически станут международными изгнанниками.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России усиленные санкции.

"Марш безумия" для Путина

В The Washington Post сомневаются, что такое вторжение будет иметь для Путина "счастливый конец". Мол, когда лидеры ведут "ненужные войны" без четкого финала, то часто сталкиваются с катастрофическими непредвиденными последствиями.

Журналисты привели примеры:

приказ израильского премьера Менахема Бегина о вторжении в Ливан в 1982 году – его следствием стало создание группировки "Хезболла";

в 1982 году – его следствием стало создание группировки "Хезболла"; решение президента США Джорджа Буша о вторжении в Ирак в 2003 году – повлекло дестабилизацию на Ближнем Востоке.

"Владимир Путин станет очередным лидером, который присоединится к тому, что историк Барбара Такман описывала как "марш безумия", – говорится в материале американского СМИ.

Справка. В 1984 году Такман издала книгу, посвященную "одному из самых убедительных парадоксов истории: проведению правительствами политики, противоречащей их интересам".

Журналисты подчеркнули, что Украине будет трудно самостоятельно противостоять российской агрессии. Они считают, что изначально цивилизованный мир будет призывать к дипломатическому урегулированию. Впрочем, после шока может прийти волна гнева: международное сообщество захочет, чтобы Москва дорого заплатила за свои поступки, подытожили в СМИ.

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