Прогнози The Washington Post – не надто оптимістичні. Мовляв, світ з жахом спостерігатиме за потенційним вторгненням Росії в Україну, але лише спостерігатиме.
Важливо США обіцяють допомогти Україні протистояти Росії в разі вторгнення
Українці чинитимуть опір, – WP
Видання зазначає, що Путін може виграти початкову фазу війни, але після цього зіткнеться з проблемами. Мовляв, у такому випадку Кремлю та його "посіпакам" в Україні доведеться відчайдушно намагатися контролювати країну, громадяни якої виступають проти Росії.
Якби лише 10% із 40-мільйонного населення України вирішили активно протистояти окупації, вони б змогли чинити потужний опір,
– наголосили у ЗМІ.
Водночас там говорять і про серйозні наслідки для Росії у разі вторгення в Україну. Мовляв, поки Путін стримуватиме опір українців, російська економіка зазнаватиме чималих збитків через санкції, а політичні лідери та олігархи держави-агресорки фактично стануть міжнародними вигнанцями.
"Марш безумства" для Путіна
У The Washington Post сумніваються, що таке вторгення може мати для Путіна "щасливий кінець". Мовляв, коли лідери ведуть "непотрібні війни" без чіткого фіналу, то часто стикаються з катастрофічними непередбаченими наслідками.
Журналісти навели приклади:
- наказ ізраїльського прем'єра Менахема Бегіна про вторгнення до Лівану в 1982 році – його наслідком стало створення угруповання "Хезболла";
- рішення президента США Джорджа Буша про вторгнення в Ірак у 2003 році – спричинило дестабілізацію на Близькому Сході.
"Володимир Путін стане черговим лідером, який приєднається до того, що історикиня Барбара Такман описувала як "марш безумства", – мовиться у матеріалі американського ЗМІ.
Журналісти підкреслили, що Україні буде важко самостійно протистояти російській агресії. Вони вважають, що спочатку цивілізований світ закликатиме до дипломатичного врегулювання. Втім, після шоку може прийти хвиля гніву: міжнародна спільнота захоче, аби Москва дорого заплатила за свої вчинки, підсумували у ЗМІ.
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