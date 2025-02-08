Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. По словам Путина, мошеннические колл-центры массово звонят гражданам России, выдавая себя за банковских работников или правоохранителей.

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Россиянам запретят принимать звонки из Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что мошенники, которые действуют с территории Украины, якобы выманили у россиян более 250 миллиардов рублей.

Таким образом они якобы заставляют людей переводить средства на фейковые счета, что привело к огромным финансовым потерям.

Поэтому он призвал заблокировать такие колл-центры и ограничить телефонные звонки из Украины.

К слову, уже сейчас власти России пытаются убедить граждан в том, что телефонные звонки из-за рубежа несут угрозу, а все финансовые проблемы – это следствие "внешних врагов".

Это укладывается в общую концепцию кремлевской пропаганды, которая стремится отвлечь внимание россиян от внутренних кризисов и экономических трудностей.

