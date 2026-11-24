Роман Ковалев ответил на призывы Путина к ВСУ / Социальные сети военного
Российский диктатор Владимир Путин призвал украинских военных перейти на так называемую "общую сторону". На очередную информационную манипуляцию Кремля публично ответил командир мотопехотного батальона ВСУ Роман Ковалев.
На своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение прямо с передовой в Купянске-Вузловом.
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Что сказал Роман Ковалев
Военный отметил, что заявления Кремля дошли до их участка фронта и вызвали однозначную реакцию бойцов.
Украинский офицер подчеркнул, что попытки врага повлиять на стойкость украинской армии подобными манипулятивными высказываниями не имеют никаких шансов на успех среди защитников.
Сначала я с удивлением узнал, что Купянск-Вузловой СНОВА "захвачен" россиянами. Правда, мы на это уже даже перестали реагировать: еще немного – и составим конкуренцию Малой Токмачке. А вчера посмотрел нарезку интервью Путина Кустурице. И там он обратился к нам, украинским военным: призвал перейти "на общую, на правильную сторону истории". И заодно признал, что воюем мы "достаточно последовательно". И вот тут я уже не смог промолчать. Поэтому после просмотра красочного видео о затонувшем "Меркурии" решил вспомнить наш старый жанр "я в Вузловом и без шапки", прогулялся по Вузловому и заодно записал привет своим старым русским друзьям – Путину и Герасимову
Видеообращение к Путину: смотрите видео
К слову, 24 ноября Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским объектам топливно-энергетического комплекса. Он заявил, что Россия якобы не оставит такие действия без ответа.
Тем временем глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на эти жалобы диктатора. Он призвал Кремль закончить войну и напомнил о 432 000 уничтоженных оккупантов за 2026 год.
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