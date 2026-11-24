На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив відеозвернення безпосередньо з передової у Куп'янську-Вузловому.

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Що сказав Роман Ковальов

Військовий зазначив, що заяви Кремля докотилися до їхньої ділянки фронту та викликали однозначну реакцію бійців.

Український офіцер наголосив, що спроби ворога вплинути на стійкість української армії подібними маніпулятивними висловлюваннями не мають жодних шансів на успіх серед оборонців.

Спочатку я з подивом дізнався, що Куп'янськ-Вузловий ЗНОВУ "захоплений" росіянами. Щоправда, ми на це вже навіть перестали реагувати: ще трохи – і складемо конкуренцію Малій Токмачці. А вчора подивився нарізку інтерв'ю Путіна Кустуриці. І там він звернувся до нас, українських військових: покликав перейти "на спільну, на правильну сторону історії". І заодно визнав, що воюємо ми "досить послідовно". І ось тут я вже змовчати не зміг. Тож після перегляду барвистого відео про затонулий "Меркурій" вирішив згадати наш старий жанр "я у Вузловому і без шапки", пройшовся Вузловим і заразом записав привіт своїм старим російським друзям – Путіну та Герасимову– підписав своє відео Ковальов.

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Відеозвернення до Путіна: дивіться відео

До слова, 24 листопада Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Він заявив, що Росія нібито не залишить такі дії без відповіді.

Тим часом глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на ці скарги диктатора. Він закликав Кремль закінчити війну та нагадав про 432 000 ліквідованих окупантів за 2026 рік.