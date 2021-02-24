Разоблачить по шпиону в день: Путин рассказал, как борется с иностранными агентами
Президент России Владимир Путин похвастался, что только за 2020 год в России пресекли деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Путин на этом останавливаться не собирается и говорит, что следить за утечками информации нужно еще тщательнее.
Источник:24 канал
Такую информацию глава Кремля донес до участников коллегии ФСБ 24 февраля, сообщает Интерфакс.
Актуально Путин в 4 раза увеличил штрафы за неповиновение силовикам
Путин считает попытки вмешаться в жизнь России бесперспективными
Путин отметил, что больше всего нуждается в защите информация военного характера, данные о передовых технологиях и перспективные разработки научных центров и предприятий оборонного комплекса.
Глава Кремля говорит, что Россия готова к новым провокациям
"Попытки зарубежных стран вмешаться в политическую жизнь России" глава Кремля назвал бесперспективными.
В ход идут уже даже абсурдные, разного рода анекдотические теории заговора, попытки поставить под сомнение наши достижения в борьбе с коронавирусом,
– резюмировал Путин.
Глава Кремля говорит, что Россия готова к новым провокациям. Среди них Путин назвал не только вмешательства спецслужб, а также экономические и другие санкции.
Поделиться новостью