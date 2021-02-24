Президент России Владимир Путин похвастался, что только за 2020 год в России пресекли деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Путин на этом останавливаться не собирается и говорит, что следить за утечками информации нужно еще тщательнее.

Такую информацию глава Кремля донес до участников коллегии ФСБ 24 февраля, сообщает Интерфакс.

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Путин считает попытки вмешаться в жизнь России бесперспективными

Путин отметил, что больше всего нуждается в защите информация военного характера, данные о передовых технологиях и перспективные разработки научных центров и предприятий оборонного комплекса.

Глава Кремля говорит, что Россия готова к новым провокациям

"Попытки зарубежных стран вмешаться в политическую жизнь России" глава Кремля назвал бесперспективными.

В ход идут уже даже абсурдные, разного рода анекдотические теории заговора, попытки поставить под сомнение наши достижения в борьбе с коронавирусом,

– резюмировал Путин.

Глава Кремля говорит, что Россия готова к новым провокациям. Среди них Путин назвал не только вмешательства спецслужб, а также экономические и другие санкции.

Интересно! Хотя Путин и недоволен тем, что эффективность "Спутника V" – российской вакцины от COVID-19 ставят под сомнение, в Евросоюзе выразили обеспокоенность. В Еврокомиссии отметили, что Россия спешит навязать свой препарат другим странам, своих же граждан вакцинирует очень медленно.