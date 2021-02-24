Путин в 4 раза увеличил штрафы за неповиновение силовикам
Глава Кремля увеличил штраф за неповиновение силовикам на массовых акциях и ввел наказание за цензуру российских СМИ в интернете. Соответствующие законы Владимир Путин подписал 24 февраля.
Источник:РБК
В то же время максимальной санкцией за неповиновение российским силовикам остается арест. Однако размер штрафа значительно увеличили.
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Сколько теперь придется платить протестующим
- Первое задержание. Если протестующих впервые задержали за невыполнение требований российских силовиков, то им грозит штраф до 2 – 4 тысяч рублей.
- Повторное задержание. А вот повторное неисполнение требований силовиков будет караться штрафом в размере 10 – 20 тысяч рублей. Кроме того, появилась возможность назначить общественные работы на срок от 40 до 120 часов. Максимальная санкция предусматривает 30 суток ареста.
В то же время препятствование выполнению служебных обязанностей силовиков грозит:
- штрафом от 10 до 20 тысяч рублей,
- 30 сутками административного ареста,
- обязательными работами (от 100 до 200 часов).
Заметим, в России суд оштрафовал пенсионера за участие в протестах на 180 тысяч рублей (это более чем 68 тысяч в украинской валюте).
Также Владимир Путин подписал документ, вводящий санкции за нарушение закона, который разрешает Роскомнадзору блокировать работу интернет-ресурсов, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ.
Теперь владельцам сайтов и других ресурсов грозит 50 – 100 тысяч рублей штрафа. Повторный отказ выполнить требования властей повлечет увеличение штрафов в несколько раз.
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Протесты в России: все, что стоит знать
- Протесты в России вспыхнули после задержания российского оппозиционера Алексея Навального.
- Это произошло 17 января, когда политик вернулся из Германии, где он лечился после отравления "Новичком".
- Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде 30 дней содержания под стражей.
- Вследствие этого по многим городам России прокатилась волна протестов в поддержку политика.
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