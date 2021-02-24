Глава Кремля увеличил штраф за неповиновение силовикам на массовых акциях и ввел наказание за цензуру российских СМИ в интернете. Соответствующие законы Владимир Путин подписал 24 февраля.

В то же время максимальной санкцией за неповиновение российским силовикам остается арест. Однако размер штрафа значительно увеличили.

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Сколько теперь придется платить протестующим

Первое задержание. Если протестующих впервые задержали за невыполнение требований российских силовиков, то им грозит штраф до 2 – 4 тысяч рублей .

Если протестующих впервые задержали за невыполнение требований российских силовиков, то им грозит штраф . Повторное задержание. А вот повторное неисполнение требований силовиков будет караться штрафом в размере 10 – 20 тысяч рублей. Кроме того, появилась возможность назначить общественные работы на срок от 40 до 120 часов. Максимальная санкция предусматривает 30 суток ареста.

В то же время препятствование выполнению служебных обязанностей силовиков грозит:

штрафом от 10 до 20 тысяч рублей,

30 сутками административного ареста,

обязательными работами (от 100 до 200 часов).

Интересно! Для должностных лиц штраф составит 20 – 40 тысяч рублей, для юрлиц – 70 – 200 тысяч.

Заметим, в России суд оштрафовал пенсионера за участие в протестах на 180 тысяч рублей (это более чем 68 тысяч в украинской валюте).

Также Владимир Путин подписал документ, вводящий санкции за нарушение закона, который разрешает Роскомнадзору блокировать работу интернет-ресурсов, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ.

Теперь владельцам сайтов и других ресурсов грозит 50 – 100 тысяч рублей штрафа. Повторный отказ выполнить требования властей повлечет увеличение штрафов в несколько раз.

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