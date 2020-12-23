Госдума России приняла в последнем чтении резонансный закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов. Известно, что закон непосредственно касается ютуба и фейсбука.

За закон проголосовали 23 декабря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Что предусматривает закон

Теперь Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы, которые ограничивают информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения и других критериев. Блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

интернет-ресурсы, информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения и других критериев. Блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации". Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России.

Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России".

"причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры в этот список.​

Заметим, что эта правовая инициатива вызвала большой общественный резонанс, поскольку она дает возможность блокировки сервиса YouTube, соцсетей Facebook и Twitter, а также любых других сайтов, которые, по мнению властей РФ, осуществляют цензуру в отношении российских СМИ.

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С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "Суверенном Рунете". Это фактически означает, что интернет в России стал изолированным.

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит Роскомнадзору осуществлять централизованное управление ею. Проще говоря, ведомство сможет отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.