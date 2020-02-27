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      В Польше напали на известного блогера, критикующего Кадырова: видео (18+)

      - Читати новину українською
      У Польщі напали на чеченського блогера, який критикує Кадирова / bbc.com

      На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова напали в его квартире. Он живет в Польше, где просит политического убежища. После нападения мужчина попал в больницу.

      Злоумышленник ворвался в помещение блоггера в Польше, сообщает Niezależna.pl.

      Обратите внимание: Во Франции убили блогера Имрана Алиева, который критиковал Кадырова

      Инцидент произошел 26 февраля. Нападающий проник в квартиру блогера, когда тот спал. Потом пытался убить его молотом. Во время схватки Абдурахманову удалось разоружить нападающего и вызвать полицию.

      Впоследствии в сети появилось видео, которое записал сам блогер. На нем чеченец говорит с человеком, который лежит на полу в крови. На нем нападающий называет себя Русланом. На вопрос, кто его послал, отвечает, что человек из Грозного. Сам же он вылетел из Москвы. Блогер спросил, как тот нашел его адрес. "Они дали мне", – ответил нападавший.

      По словам самого злоумышленника, он просто хотел напугать Абдурахманова. А в квартиру проник, постучав и сказав, что это полиция.

      Блогер после нападения злоумышленника обратился за медицинской помощью к врачам.

      На чеченского блогера напали в его квартире в Польше: смотрите видео

      Что известно о Тумс Абдурахманова

      • Популярность блогера возросла после его публичных дебатов с чеченскими чиновниками.
      • Ведет ютуб-канал, где критикует власть Чечни. На него подписаны почти 260 тысяч человек.
      • После одного из споров со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым соратник главы республики Рамзана Кадырова пообещал блогеру "кровавую месть".
      • Покинул Чечню в 2015 году.

      Что известно о правлении Кадырова в Чечне?
      Кадыров неизменно возглавляет Чеченскую республику уже более 12 лет. После окончания Второй Чеченской войны Ахмат Кадыров стал президентом. А его сын Рамзан возглавил силовиков.

      По приблизительным подсчетам армия Кадырова насчитывает до 40 тысяч бойцов. Все они формально принадлежат к разным подразделениям силовых ведомств РФ, но выполняют поручения местных командиров. Этого достаточно чтобы зачистить Чечню от конкурентов.

      При правлении Кадырова Чечня фактически получила то, за что боролась в 1990 годах, на протяжении двух войн с Россией. 95-й регион получает миллионные дотации из Кремля.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Польши Цензура Постраждалі Чечня Новости России Новости политики
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