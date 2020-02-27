У Польщі напали на відомого блогера, який критикує Кадирова: відео (18+)

На чеченського блогера Тумсо Абдурахманова напали в його квартирі. Він мешкає у Польщі, де просить політичного притулку. Після нападу чоловік потрапив у лікарню.

Зловмисник вдерся у помешкання блогера в Польщі, повідомляє Niezależna.pl.

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Інцидент трапився 26 лютого. Нападник проник у квартиру блогера, коли той спав. А тоді намагався вбити його молотом. Під час сутички Абдурахманову вдалося роззброїти нападника та викликати поліцію.

Згодом у мережі з'явилося відео, яке записав сам блогер. На ньому чеченець розмовляє з людиною, яка лежить на підлозі в крові. На ньому нападник називає себе Русланом. На запитання, хто його надіслав, відповідає, що чоловік з Грозного. Сам ж він вилетів з Москви. Блогер запитав, як той знайшов його адресу. "Вони дали мені", – відповів нападник.

За словами самого зловмисника, він лише хотів налякати Абдурахманова. А у квартиру проник, постукавши та сказавши, що це поліція.

Блогер після нападу зловминика звернувся за медичною допомогою до лікарів.

На чеченського блогера напали в його квартирі у Польщі: дивіться відео

Що відомо про Тумсо Абдурахманова

Популярність блогера зросла після його публічних дебатів з чеченськими чиновниками.

Веде ютуб-канал, де критикує владу Чечні. На нього підписані майже 260 тисяч людей.

Після однієї з суперечок зі спікером парламенту Чечні Магомедом Даудовим соратник голови республіки Рамзана Кадирова пообіцяв блогеру "криваву помсту".

Залишив Чечню у 2015 році.

Що відомо про правління Кадирова у Чечні? Кадиров незмінно очолює Чеченську республіку вже понад 12 років. Після завершення Другої Чеченської війни Ахмат Кадиров став президентом. А його син Рамзан очолив силовиків.



За приблизними підрахунками армія Кадирова нараховує до 40 тисяч бійців. Усі вони формально належать до різних підрозділів силових відомств РФ, але виконують доручення місцевих командирів. Цього достатньо щоб зачистити Чечню від конкурентів.



За правління Кадирова Чечня фактично отримала те, за що боролася у 1990 роках, впродовж двох воєн з Росією. 95-й регіон отримує мільйонні дотації з Кремля.