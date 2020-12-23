У Росії ухвалили закон про цензуру в інтернеті: що тепер зміниться
Держдума Росії ухвалила в останньому читанні резонансний закон про заборону цензури з боку інтернет-порталів. Відомо, що закон безпосередньо стосується ютубу та фейсбуку.
За закон проголосували 23 грудня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Що передбачає закон
- Тепер Роскомнадзор зможе блокувати інтернет-ресурси, що обмежують інформацію на території Росії за ознаками національності, мови, походження та інших критеріїв. Блокування може послідувати за "дискримінацію щодо матеріалів російських засобів масової інформації".
- Блокування ініціюватиме Генпрокуратура за погодженням з МЗС Росії.
- Ресурси, які будуть помічені в порушенні нового закону, потраплять до спеціального списку сайтів, "причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Росії".
- Роскомнадзор буде вводити обмежувальні заходи до цього списку.
Зауважимо, що ця правова ініціатива викликала великий суспільний резонанс, оскільки вона дає можливість блокування сервісу YouTube, соцмереж Facebook і Twitter, а також будь-яких інших сайтів, які, на думку влади РФ, здійснюють цензуру щодо російських ЗМІ.
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З 1 листопада у Росії набрала чинності значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет". Це фактично означає, що інтернет у Росії став ізольованим.
Документ зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить Роскомнадзору здійснювати централізоване управління нею. Простіше кажучи, відомство зможе відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі.
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