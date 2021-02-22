В Пензе правоохранители проверили на экстремизм посты школьницы о протестах. Пожаловались на восьмиклассницу и написали заявление в полицию школьные учителя и директор школы.

По мнению учителей, девушка опубликовала на своей странице "ВКонтакте" призывы к несанкционированным акциям. А также она вспомнила информацию об одной из политических партий.

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В опубликованных постах школьница сообщила, что 23 февраля состоится протест, который организует местное отделение Коммунистической партии.

Сначала ученице написала классная руководительница с просьбой удалить посты. Впрочем девушка отказалась, мотивируя это тем, что указанная партия в России полностью разрешена, и пишет она не о Навальном. Впоследствии в школу вызвали уже мать школьницы.



В сети опубликовали скриншот переписки школьницы с ее классной руководительницей / Фото "7х7"

Восьмиклассница подчеркнула, что ведет страницу "ВКонтакте" под своим именем и не считает, что каким-то образом это нарушает закон. Она также отказалась удалять свои посты из соцсетей.

Заявление в полицию подала директор

По информации местного издания "7х7", в правоохранительные органы с заявлением обратилась директор школы № 66. Заявление с просьбой провести такую ​​проверку якобы подписал педагогический коллектив.

Депутат Пензенской думы Александр Рогожкин сообщил, что после этого восьмиклассницу вызвали в полицию и изъяли телефон, чтобы проверить ее посты в соцсетях на экстремизм. И девушка находилась без связи в течение нескольких дней.

По его словам, это произошло 19 февраля, когда в городе начались массовые задержания коммунистов и активистов "Левого фронта".

Обратите внимание! 23 февраля Коммунистическая партия анонсировала проведение акции протеста "За Россию без дворцов и олигархов". Активисты также выступают против политических репрессий и за смену власти. Накануне митинга лидера местной фракции КПРФ Алексея Смирнова задержала полиция. Его приговорили к 7 дням административного ареста.