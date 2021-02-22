У Пензі правоохоронці перевірили на екстремізм пости школярки про протести. Поскаржилися на восьмикласницю і написали заяву до поліції шкільні вчителі та директорка школи.

На думку вчителів, дівчина опублікувала на своїй сторінці "ВКонтакте" заклики до несанкціонованих акцій. А також вона згадала інформацію про одну з політичних партій.

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В опублікованих постах школярка повідомила, що 23 лютого відбудеться протест, який організовує місцевий осередок Комуністичної партії.

Спочатку учениці написала класна керівниця з проханням видалити дописи. Втім дівчина відмовилася, мотивуючи це тим, що зазначена партія у Росії повністю дозволена, і пише вона не про Навального. Згодом до школи викликали вже матір школярки.



У мережі опублікували скриншот переписки школярки з її класною керівницею / Фото "7х7"

Восьмикласниця наголосила, що веде сторінку "ВКонтакте" під своїм іменем і не вважає, що якимось чином це порушує закон. Вона також відмовилась видаляти свої пости з соцмереж.

Заяву в поліцію подала директорка

За інформацією місцевого видання "7х7", в правоохоронні органи з заявою звернулася директорка школи № 66. Заяву з проханням провести таку перевірку нібито підписав педагогічний колектив.

Депутат Пензенської думи Олександр Рогожкін повідомив, що після цього восьмикласницю викликали в поліцію та вилучили телефон, щоб перевірити її пости в соцмережах на екстремізм. І дівчина перебувала без зв'язку протягом кількох днів.

За його словами, це сталося 19 лютого, коли в місті почалися масові затримання комуністів і активістів "Лівого фронту".

Зверніть увагу! 23 лютого Комуністична партія анонсувала проведення акції протесту "За Росію без палаців та олігархів". Активісти також виступають проти політичних репресій і за зміну влади. Напередодні мітингу лідера місцевої фракції КПРФ Олексія Смірнова затримала поліція. Його засудили до 7 днів адміністративного арешту.