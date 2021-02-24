Путін у 4 рази збільшив штрафи за непокору силовикам
Очільник Кремля збільшив штраф за непокору силовикам на масових акціях та запровадив покарання за цензуру російських ЗМІ в інтернеті. Відповідні закони Володимир Путін підписав 24 лютого.
Джерело:РБК
Водночас максимальною санкцією за непокору російським силовикам залишається арешт. Однак розмір штрафу значно збільшили.
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Скільки тепер доведеться платити протестувальникам
- Перше затримання. Якщо протестувальників вперше затримали за невиконання вимог російських силовиків, то їм загрожує штраф до 2 – 4 тисяч рублів.
- Повторне затримання. А от повторне невиконання вимог силовиків каратиметься штрафом 10 – 20 тисяч рублів. Крім того, з'явилася можливість призначити громадські роботи на строк від 40 до 120 годин. Максимальна санкція передбачає 30 діб арешту.
Водночас перешкоджання виконанню службових обов'язків силовиків загрожує:
- штрафом від 10 до 20 тисяч рублів,
- 30 добами адміністративного арешту,
- обов'язковими роботами (від 100 до 200 годин).
Зауважимо, у Росії суд оштрафував пенсіонера за участь у протестах на 180 тисяч рублів (це більше ніж 68 тисяч в українській валюті).
Також Володимир Путін підписав документ, що запроваджує санкції за порушення закону, який дозволяє Роскомнадзору блокувати роботу інтернет-ресурсів, які допускають дискримінацію щодо російських ЗМІ.
Тепер власникам сайтів та інших ресурсів загрожує 50 – 100 тисяч рублів штрафу. Повторна відмова виконати вимоги влади спричинить збільшення штрафів у декілька разів.
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Протести в Росії: все, що варто знати
- Протести у Росії спалахнули після затримання російського опозиціонера Олексія Навального.
- Це сталося 17 січня, коли політик повернувся з Німеччини, де він лікувався після отруєння "Новачком".
- Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді 30 днів тримання під вартою.
- Унаслідок цього багатьма містами Росії прокотилася хвиля протестів на підтримку політика.
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