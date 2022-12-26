Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский. Он убежден, что у России был план – "пройти" Украину через несколько дней, а после этого захвата российские войска стали бы на границах НАТО – в частности, Польши или стран Балтии.

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По его словам, Путин был настолько уверен в том, что у него получится, что проболтался​ о своих планах за несколько дней до полномасштабного вторжения.

Это день его "триумфа" – когда Путин будет сидеть на скамье подсудимых, он будет с удовольствием вспоминать его. Это было в начале февраля – встреча Путина с Макроном. Как же он в этот день "в**бывался, даже президента Франции заставил кал сдавать. И по Украине "прошелся" своей гадкой улыбкой – говорил "нравиться – не нравится, терпи моя красавица",

– заявил Пионтковский.

Он говорит, что для них это был хороший план – что выигрывает Путин, а США в очередной раз опозорятся и после этого жители Тайваня сами бы принесли ключи от города в Пекин.

"Но Путин проговорился. Редко он такие вещи говорит – мол, они понимают, что на конвенционном уровне они уступают армии НАТО в целом, но потом выяснилось, что он уступает даже армии Украины", – заметил Пионтковский.

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Оппозиционер отметил, что тогда глава Кремля говорил, что у них такое оружие, что аналогов в мире нет.

По его словам, план у Путина был – выйти на границу с НАТО, начать войну и объявить ультиматум – чтобы НАТО убиралось из Польши и Прибалтики, иначе Россия применит ядерное оружие. "И этот план полностью сломала Украина", – добавил Пионтковский.

Кстати, полномасштабная российско-украинская война длится уже 10 месяцев. Специалисты утверждают, что Путин перед началом полномасштабной войны не составлял нового плана действий, а пользовался стратегией СССР для вторжения в Афганистан. Этот самоуверенный план заключался в быстром захвате столицы и установлении марионеточного режима. Однако, как видим, обе попытки выполнения этой стратегии ничтожно провалились.

Эксперты добавляют, что даже если Украина и Россия договорятся о прекращении огня в следующем году, агрессия Путина все равно может продолжаться другими средствами.