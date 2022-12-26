Про це 24 каналу сказав російський опозиційний публіцист із США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що Росія мала план – "пройти" Україну за кілька днів, а після цього захоплення російські війська стали б на кордонах НАТО – зокрема, Польщі чи країн Балтії.

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За його словами, Путін був настільки впевнений у тому, що в нього вийде, що проговорився про свої плани за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

Це день його "тріумфу" – коли Путін буде сидіти на лаві підсудних, він буде з задоволенням його згадувати. Це було на початку лютого – зустріч Путіна з Макроном. Як же він в цей день ви**бувався, навіть президента Франції змусив кал здавати. І по Україні "пройшовся" своєї гадкою посмішкою – казав "нравиться – не нравиться, терпи моя красавица",

– заявив Піонтковський.

Він каже що для них це був гарний план – що виграє Путін, а США вчергове зганьбитися і після цього мешканці Тайваню самі б принесли ключі від міста до Пекіну.

"Але Путін проговорився. Рідко він такі речі говорить – мовляв, вони розуміють, що на конвенційному рівні вони поступаються армії НАТО в цілому, але потім з'ясувалося, що він поступається навіть армії України", – зауважив Піонтковський.

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Опозиціонер зазначив, що тоді глава Кремля казав, що в них така зброя, що аналогів у світі немає.

За його словами, план у Путіна був – вийти на кордон з НАТО, почати війну і оголосити ультиматум – щоб НАТО забиралося з Польщі і Прибалтики, інакше б Росія застосує ядерну зброю. "І цей план повністю зламала Україна", – додав Піонтковський.

До слова, повномасштабна російсько-українська війна триває вже 10 місяць. Фахівці стверджують, що Путін перед початком повномасштабної війни не складав нового плану дій, а користувався стратегією СРСР для вторгнення в Афганістан. Цей самовпевнений план полягав у швидкому захопленні столиці та встановлення маріонеткового режиму. Проте, як бачимо, обидві спроби виконання цієї стратегії нікчемно провалились.

Експерти додають, що навіть якщо Україна та Росія домовляться про припинення вогню в наступному році, агресія Путіна все одно може продовжуватися іншими засобами.