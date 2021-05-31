Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что Россия все время пытается внедрить на постсоветском пространстве идею "русского мира". Впрочем, по мнению публициста, Владимир Путин уже проиграл свою партию в Беларуси.

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Что сдерживает Путина

По словам Пионтковского, сейчас на российских телеканалах часто осуждают действия Лукашенко. Однако если Россия объявит об аннексии Беларуси, то это может стать толчком к новому народному протесту в стране.

Единственное, что сейчас удерживает Путина от того, чтобы, скажем, арестовать Лукашенко, это то, что ни одного другого пророссийского кандидата в Беларуси он не найдет,

– подчеркнул публицист.

Обратите внимание! Александр Лукашенко в апреле после встречи с Владимиром Путиным заявил, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.

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