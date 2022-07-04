Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Он считает, что совершенно очевидно сейчас – Путин просчитался с Германией.
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По словам оппозиционера, Путин также просчитался и по Украине, которую он планировал захватить путем блицкрига за три дня.
Кроме того, лидер Кремля просчитался и по Западу. "Он был уверен, что Запад не будет рисковать или вообще расколется по вопросу Украины", – подчеркнул Гудков.
Поэтому в Кремле заметно четкие просчеты, и они связаны с тем, что качество системы государственного правления деградировало настолько, что не только внутри страны деградировали институты, но и деградировала разведка и минобороны России,
– заверил оппозиционер.
Он подчеркнул, что там разворовали настолько, что в России, считавшей себя "второй армией мира", нет современного вооружения, чем хвастался Путин и его генералы.
Кому из генералов доверяет Путин
По словам Гудкова, ближайшее окружение Путина – это такие люди:
- "Ковальчук – это один из "кошельков", очень близкий человек к Путину, он контролирует активы главы Кремля. Очевидно, что он является одним из идеологов вообще происходящего внутри страны".
- "Еще один человек – это, наверное, Патрушев, который сегодня контролирует все российские спецслужбы и органы. Он поддерживает все, что делает Путин".
- "Шойгу меньше, но он тоже является одним из ближайших людей к Путину. Но из-за того, что все пошло не по плану, он, наверное, находится в каком-то опале".
Российский оппозиционер добавил, что есть еще ряд руководителей силовых структур, которые входят может не в ближайший круг Путина, но они могут влиять на разные решения.
Гудков об окружении Путина и просчетах Кремля: видео