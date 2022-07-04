Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Він вважає, що цілком очевидно зараз – Путін прорахувався з Німеччиною.
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За словами опозиціонера, Путін також прорахувався і щодо України, яку він планував захопити шляхом бліцкригу за три дні.
Окрім того, лідер Кремля прорахувався і щодо Заходу. "Він був впевнений, що Захід не буде ризикувати або взагалі розколеться щодо питання України", – наголосив Гудков.
Тому в Кремлі помітно чіткі прорахунки, і вони пов’язані з тим, що якість системи державного правління деградувала настільки, що не лише всередині країни деградували інститути, а й деградувала розвідка та міноборони Росії,
– запевнив опозиціонер.
Він наголосив, що там порозкрадали настільки, що в Росії, яка вважала себе “другою армією світу”, немає сучасного озброєння, чим хвалився Путін і його генерали.
Кому з генералів довіряє Путін
За словами Гудкова, найближче оточення Путіна – це такі люди:
- "Ковальчук – це один з "гаманців", дуже близька людина до Путіна, він контролює активи глави Кремля. Очевидно, що він є одним із ідеологів взагалі того, що відбувається всередині країни".
- "Ще одни людина – це, напевно, Патрушев, який сьогодні контролює всі російські спецслужби та органи. Він підтримує все, що робить Путін".
- "Шойгу менше, але він теж є чи був одним з найближчих людей до Путіна. Але через те, що все пішло не по плану, він, напевно, перебуває в якомусь опалі".
Російський опозиціонер додав, що ще є ряд керівників силових структур, які входять може не в найближче коло Путіна, але вони можуть впливати на різні рішення.
Гудков про оточення Путіна та прорахунки Кремля: відео