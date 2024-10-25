Об этом говорится в большом расследовании американской газеты The Wall Street Journal.

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Путин просил Маска не запускать спутниковый интернет Starlink в Тайване

Впервые Кремль обратился с соответствующей просьбой к Маску в конце прошлого года, рассказал бывший офицер российской разведки, проинформирован о ситуации. По его словам, эта просьба была сделана как услуга Китаю, на который Россия все больше полагается в торговле и для обхода санкций.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что они не знают подробностей и не могут комментировать ситуацию

Сейчас в Тайване не работает Starlink. Правительство страны накладывает ограничения на нетайваньских спутниковых операторов. На карте Starlink Тайвань обозначен как территория, где услуги заработают "вскоре".

Напомним, 24 октября газета WSJ опубликовала расследование, согласно которому американский бизнесмен и российский диктатор поддерживает регулярные контакты с конца 2022 года. Темы регулярных контактов и дискуссий между Маском и Путиным включают геополитику и геополитические проблемы, бизнес и личные дела.