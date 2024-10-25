Про це ідеться у великому розслідуванні американської газети The Wall Street Journal.

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Путін просив Маска не запускати супутниковий інтернет Starlink у Тайвані

Вперше Кремль звернувся з відповідним проханням до Маска наприкінці минулого року, розповів колишній офіцер російської розвідки, поінформований про ситуацію. За його словами, це прохання було зроблено як послуга Китаю, на який Росія все більше покладається в торгівлі і для обходу санкцій.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що вони не знають подробиць і не можуть коментувати ситуацію

Зараз у Тайвані не працює Starlink. Уряд країни накладає обмеження на нетайванських супутникових операторів. На карті Starlink Тайвань позначений як територія, де послуги запрацюють "незабаром".

Нагадаємо, 24 жовтня газета WSJ опублікувала розслідування, відповідно до якого американський бізнесмен і російський диктатор підтримує регулярні контакти з кінця 2022 року. Теми регулярних контактів та дискусій між Маском та Путіним включають геополітику та геополітичні проблеми, бізнес і особисті справи.