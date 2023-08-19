Так, российский диктатор якобы наведался в военный штаб. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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В Крыму снова "тревожно"

В сети начали писать о громких звуках на территории временно оккупированного полуострова около 03:20. Сначала отмечали, что взрывы слышали в Симферополе и Перевальном. Вскоре добавили, что также они звучали в Бахчисарайском районе и Алуште.

Что же произошло этой ночью в Крыму, пока неизвестно.

Обратите внимание! Утром в российском минобороны закричали о якобы "сбитии над Крымом ракеты из переоборудованного С-200". Традиционно, жертв и разрушений будто бы нет. Однако важно понимать, что это могут быть очередные выдумки оккупантов. Официальных подтверждений использования С-200 не было.

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Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону

Отметим, что около 3 часов ночи пропагандисты сообщили, что Путин провел совещание в штабе группировки так называемой "еСВеО" в Ростове-на-Дону. В частности, заслушал доклад начальника генштаба Герасимова, командующих и других высших офицеров.

Детали визита не сообщали. Только распространили кадры приезда "бункерного".

Заметим, что после просмотра видео возникают большие сомнения, действительно ли это был Путин, а не его двойник. Ведь "бункерный" обычно проводит совещания за длинными столами, а здесь стоит совсем близко, почти вплотную к Герасимову, жмет ему и по меньшей мере еще одному оккупанту руку.

Путин приехал в штаб в Ростове-на-Дону: смотрите видео