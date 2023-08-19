Так, російський диктатор нібито навідався у військовий штаб. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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У Криму знову "тривожно"

У мережі почали писати про гучні звуки на території тимчасово окупованого півострова близько 03:20 години. Спочатку зазначали, що вибухи чули у Сімферополі та Перевальному. Вже незабаром додали, що також вони лунали в Бахчисарайському районі та Алушті.

Що ж сталося цієї ночі у Криму, наразі достеменно невідомо.

Зверніть увагу! Вранці у російському міноборони заволали про нібито "збиття над Кримом ракети з переобладнаного С-200". Традиційно, жертв і руйнувань начебто немає. Однак, важливо розуміти, що це можуть бути чергові вигадки окупантів. Офіційних підтверджень використання С-200 не було.

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Путін відвідав військовий штаб у Ростові-на-Дону

Зауважимо що близько 3 години ночі пропагандисти повідомили, що Путін провів нараду у штабі угруповання так званої "еСВеО" у Ростові-на-Дону. Зокрема, заслухав доповіді начальника генштабу Герасимова, командувачів та інших вищих офіцерів.

Деталей візиту не повідомляли. Лише поширили кадри приїзду "бункерного".

Зауважимо, що після перегляду відео виникають великі сумніви, чи справді це був сам Путін, а не його двійник. Бо ж "бункерний" зазвичай проводить наради за довжелезними столами, а тут стоїть зовсім близько, майже впритул до Герасимова, тисне йому та щонайменше ще одному окупанту руку.

Путін приїхав у штаб в Ростові-на-Дону: дивіться відео